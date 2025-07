Technip Energies: bénéfices stables, les solutions vertes montent en puissance information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 11:56









(Zonebourse.com) - Technip Energies a publié un résultat net part du groupe de 191 MEUR au premier semestre 2025, en légère progression par rapport à 188 MEUR un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué atteint 1,07 E, contre 1,04 E au S1 2024.



Le chiffre d'affaires ajusté ressort à 3,65 MdsE, en hausse de 15 %, tandis que l'EBITDA récurrent progresse de 13 % à 319 MEUR, représentant une marge de 8,7 %.



La société a généré un flux de trésorerie net hors variation du besoin en fonds de roulement de 322 MEUR, traduisant une conversion de l'EBITDA proche de 100%.



Le carnet de commandes demeure solide à 18 MdsE, bien que les prises de commandes reculent à 2,65 MdsE (contre 4 MdsE un an plus tôt).



Le directeur général Arnaud Pieton salue ' une performance robuste dans un environnement macroéconomique complexe ', portée par l'exécution des projets et la montée en puissance des solutions de décarbonation. Ces dernières représentent en effet près de 40 % des prises de commandes cumulées sur 18 mois.



Le groupe se dit confiant quant à sa capacité à capter de nouveaux contrats, notamment en GNL et dans les carburants durables, avec une dynamique particulièrement forte aux États-Unis.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 36,4800 EUR Euronext Paris -1,94%