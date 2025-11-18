Technip Energies achève un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 07:07
Entre le 30 juin et le 13 novembre, le groupe de technologies et d'ingénierie pour le secteur de l'énergie a acquis 1 265 324 actions propres (représentant 0,71% de son capital social), pour un prix moyen par action de 35,56 euros.
Valeurs associées
|35,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
