Technip Energies achève un programme de rachat d'actions
18/11/2025

Technip Energies fait part de l'achèvement de son programme de rachat d'actions, annoncé le 12 mai dernier, lancé pour satisfaire aux obligations de la société au titre de plans d'intéressement en actions.

Entre le 30 juin et le 13 novembre, le groupe de technologies et d'ingénierie pour le secteur de l'énergie a acquis 1 265 324 actions propres (représentant 0,71% de son capital social), pour un prix moyen par action de 35,56 euros.

