Technip Energies a refinancé sa facilité de crédit renouvelable

(AOF) - Technip Energies a refinancé avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF). Le financement bancaire s’élève à 750 millions d'euros et, sous certaines conditions, Technip Energies peut solliciter une augmentation du financement allant jusqu'à 250 millions d'euros. La nouvelle RCF est financée par un consortium de onze banques. Elle arrivera à échéance en mars 2030, avec la possibilité de prolonger son terme deux fois et ce, pour une durée additionnelle d'un an.

Elle restera une ligne de secours, disponible pour un usage général et n'est pas destinée à être utilisée.

