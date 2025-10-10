 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 923,50
-1,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Technip Energies : -9% vers 36,60E
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 16:56

Technip Energies dévisse brusquement (sans signe précurseur) de -9% vers 36,60E et enfonce la base du corridor 39/41,6E, ce qui libérait un potentiel de repli de -2,6E vers 36,4E (plancher de la mi-juillet), pratiquement absorbé.
Le prochain objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 34,76E du 24 juin dernier.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
36,8800 EUR Euronext Paris -7,75%
