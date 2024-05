Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies : -5% vers 21,10E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - Malgré un bénéfice en hausse de +11,5%, Technip Energies chute de -5% vers 21,10E et enfonce avec détermination le support des 22,4E du 11 avril.

Le titre semble bien parti pour s'en retourner tester le support des 20E testé à 4 reprises du 29/02 au 5/03.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -1.44%