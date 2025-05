Technip Energie : vers un double-top parfait sous 31,4E ? information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les prix de l'énergie chutent depuis la mi-janvier mais Technip Energie a continué de grimer: le titre vient de ricocher sous 31,4E à l'ouverture et pourrait dessiner l'ébauche d'un double-top parfait sous 31,5E (zénith du 24 mars).

Le titre peut cependant s'appuyer sur plusieurs supports, le 1er étant l'oblique moyen terme qui gravite vers 27,5E (au niveau du 'gap' resté béant depuis le 11 avril).







Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 30,0000 EUR Euronext Paris -4,28%