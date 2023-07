Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Enegies: contrat avec HyCC autour de l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Djewels B.V.Djewels B.V., une société détenue à 100 % par HyCC, annonce avoir signé un contrat avec McPhy et Technip Energies dans le cadre du projet Djewels d'hydrogène vert.



Alors que MyPhy fournira des électrolyseurs, il est prévu que Technip Energies conçoive et construise à Delfzijl (Pays-Bas), 'un site d'hydrogène vert à la pointe de la technologie' d'une capacité de 20 MW par an et d'une capacité de production annuelle de 3000 tonnes d'hydrogène.



Le contrat est soumis à une décision finale d'investissement pour le projet que HyCC envisage de prendre dans le courant de cette année.



L'hydrogène vert pourra être utilisé par OCI Methanol Europe pour la production de méthanol renouvelable afin de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 27 000 tonnes par an.





