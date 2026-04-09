information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 07:04

Technip-Contrat pour le projet d'amélioration du complexe de Long Son Petrochemicals

Technip Energies NV TE.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT POUR LE PROJET D'AMÉLIORATION DU COMPLEXE DE LONG SON PETROCHEMICALS AU VIETNAM

* CE CONTRAT A ÉTÉ ENREGISTRÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2026 DANS LE SEGMENT TECHNOLOGIE, PRODUITS ET SERVICES

Texte original nGNX55ksQ1 Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)