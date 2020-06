Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor souhaite pouvoir demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée Reuters • 11/06/2020 à 22:33









11 juin (Reuters) - * TECHNICOLOR - LES NÉGOCIATIONS AVEC LES CRÉANCIERS AVANCENT DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION OUVERTE LE 2 JUIN * TECHNICOLOR - AFIN DE FACILITER LA MISE EN ŒUVRE D'UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION, LE GROUPE SOUHAITE AVOIR LA POSSIBILITÉ DE DEMANDER, LE CAS ÉCHÉANT, L'OUVERTURE EN FRANCE D'UNE SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE * TECHNICOLOR -CETTE PROCÉDURE PERMETTRAIT LA MISE EN ŒUVRE D'UNE TELLE OPÉRATION AVEC SEULEMENT L'ACCORD DE LA MAJORITÉ DES 2/3 DES PRÊTEURS CONCERNÉS Texte original sur Eikon (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris -2.61%