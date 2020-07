Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor: Le plan de restructuration financière approuvé par les actionnaires Reuters • 20/07/2020 à 08:15









PARIS (Reuters) - Le plan de sauvegarde de Technicolor a été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, annonce lundi le spécialiste des systèmes vidéo et d'images numériques dans un communiqué. Ce plan, dévoilé le 22 juin dernier, doit permettre à la société d'obtenir un nouveau financement de 420 millions d'euros et de réduire son endettement à hauteur de 660 millions d'euros, via des conversions de dette en capital. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris +9.12%