Technicolor CS: regroupement d'actions réalisé

(CercleFinance.com) - Technicolor Creative Studios annonce la réalisation le 18 juillet du regroupement de la totalité de ses actions en circulation, les nouvelles actions cotant sur le marché réglementé d'Euronext Paris depuis cette date.



Le regroupement s'est traduit par l'échange de 100 actions anciennes d'une valeur nominale d'un centime d'euro contre une action nouvelle d'une valeur nominale d'un euro. Le capital de la société se trouve désormais composé de 25.511.822 actions.



'L'actionnaire qui n'a pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 100 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours par son intermédiaire financier', précise le groupe de solutions et services en matière d'effets visuels.





