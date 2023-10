COMMUNIQUE DE PRESSE

TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS RENFORCE SON EQUIPE DE DIRECTION

Paris (France), le 16 octobre 2023 – Technicolor Creative Studios (TCS) annonce l’évolution de son Comité Exécutif avec :

La promotion de Jean-Paul Burge, du poste de président mondial de MPC - la division cinéma de TCS - au poste de Directeur Commercial Groupe

La nomination de Michael Masset en tant que Directeur des Ressources Humaines Groupe

L'extension du périmètre de responsabilités de Stéphanie Fougou avec l'ajout de la communication corporate du Groupe.





Jean-Paul Burge occupera le poste nouvellement créé de Directeur Commercial de Technicolor Creative Studios. À ce titre, il sera responsable du développement et de la mise en œuvre des stratégies commerciales, de croissance et de marketing de l'entreprise. Travaillant en étroite collaboration avec les présidents des quatre divisions de Technicolor Creative Studios, Jean-Paul Burge favorisera le développement commercial inter-marques, établira des partenariats commerciaux clés et élargira l'offre de services. Son objectif sera d’approfondir les relations clients, d'augmenter les parts de marché et d'assurer la croissance organique de l'entreprise.

En tant que directeur des ressources humaines, Michael Masset sera membre du comité exécutif et directement rattaché à Caroline Parot, Directrice générale du Groupe. Il rejoint Technicolor Creative Studios au moment où l'entreprise consolide sa position d’employeur de choix pour les talents créatifs. Michael Masset cumule 20 ans d'expérience dans le conseil et la direction des ressources humaines au sein des « Big Four », avec une expérience reconnue en matière d'engagement des collaborateurs et de développement organisationnel.

Stéphanie Fougou , Directrice Juridique et Secrétaire Générale, sera également en charge de la communication corporate de Technicolor Creative Studios afin de valoriser et promouvoir la vision et les valeurs du Groupe. Ces responsabilités s’ajoutent à son périmètre actuel : juridique, audit & évaluation des risques, RSE et affaires publiques.

Caroline Parot, directrice générale de Technicolor Creative Studios, a déclaré : « Alors que nous poursuivons nos efforts pour repenser l'avenir de Technicolor Creative Studios, j'ai le plaisir de renforcer la structure de notre Comité Exécutif.

Le rôle de Jean-Paul Burge sera déterminant dans l'accélération et la création de valeur pour le Groupe, tout en s'appuyant sur les forces et le leadership de chacun de nos studios dans leurs secteurs d'activité. Par ailleurs, la solide expérience de Michael Masset accumulée pendant 20 ans dans le domaine des ressources humaines et de la gestion du personnel, sera cruciale pour nous aider à mieux attirer et retenir les talents clés. Enfin, Stephanie jouera un rôle clé dans le renforcement de notre communication corporate et dans la consolidation de la communication de Technicolor Creative Studios en tant que Groupe à part entière.

Je suis convaincu que cette nouvelle structure de direction optimisera nos performances et notre efficacité, ce qui nous permettra de réaliser notre plein potentiel. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de notre équipe de direction pour son engagement total à façonner un avenir durable pour Technicolor Creative Studios ».

Commentant sa nouvelle fonction, Jean-Paul Burge a ajouté : « Technicolor Creative Studios dispose d'un énorme potentiel inexploité pour améliorer les performances des différents segments, non seulement en les soutenant mieux et en améliorant leur gestion, mais aussi en développant une stratégie de holding qui apporte de la valeur à nos clients et qui élargit nos capacités et notre offre. Cela inclut l'investissement dans la technologie, les partenariats stratégiques et les contrats inter-entreprises. Je me concentrerai sur ce sujet et j'ai hâte de travailler avec les équipes pour y parveni r ».

***

Biographies

JP Burge – Directeur Commercial Groupe

Auparavant, Jean-Paul était président mondial de MPC, une division de TCS, le plus grand ensemble de studios de création et d'effets visuels au service du marché des longs métrages et des séries à l’échelle mondiale. MPC a notamment produit le Roi Lion, la franchise James Bond et les films Harry Potter. Ces dernières années, le studio a produit des travaux récompensés par des Oscars pour des films tels que Le Roi Lion, 1917, Le Livre de la Jungle et La Vie de Pi.

Avant cela, Jean-Paul a siégé au conseil d'administration de BBDO Worldwide. En tant que président-directeur général de BBDO en Asie, il était responsable de tous les bureaux de BBDO et de ses filiales dans la région, ainsi que de la stratégie de marque, de la gestion des données, du développement créatif, de la conception, de la gestion de la relation client, du commerce électronique et des indicateurs de campagne pour leurs clients. Avec une représentation dans seize pays, BBDO Asia est le réseau le plus créatif de la région, connu pour ses solutions de communication de marque pour plus de 500 clients, dont Ford, Hewlett-Packard, Visa, ExxonMobil, FedEx, Guinness, Mars, Pepsi, Johnson & Johnson, AIA, Mattel, Mercedes-Benz, et Fonterra.

Jean-Paul est britannico-colombien, a grandi en Amérique latine et a fait ses études entre les États-Unis et l'Angleterre. Il a commencé sa carrière chez JWT Londres en 1998. Au cours des vingt-deux dernières années, il a vécu à Londres, Bangkok, Amsterdam, Hong Kong et Singapour. Jean-Paul vit aujourd'hui à Oxford avec sa femme Ainsley et ses trois enfants.

Michael Masset – Directeur des Ressources Humaines Groupe

Michael a 20 ans d'expérience dans le management des ressources humaines et une carrière de consultant dans les "Big Four". Il croit profondément que la gestion des personnes, l'organisation de l'entreprise et une stratégie réfléchie peuvent permettre aux organisations de se transformer tout en préservant leur activité et le bien-être de l'ensemble des employés.

Avant de rejoindre Technicolor Creative Studios, Michael a été le premier directeur des ressources humaines du groupe Toluna, après avoir occupé le poste de premier directeur des ressources humaines du groupe Altice. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein de Dexia : Responsable des ressources humaines de la holding du groupe, responsable du département Compensation and Benefits du groupe et adjoint du directeur des ressources humaines du groupe.

Diplômé en droit économique de l'Université de Bruxelles, Michael a commencé sa carrière chez Ernst & Young en 1998 en tant que consultant, en 2000, il a rejoint Deloitte & Touch en tant que manager et en 2002, il a rejoint Claeys & Engels en tant qu'avocat.

Stéphanie Fougou – Directrice juridique et Secrétaire générale

Avant de rejoindre Technicolor, Stéphanie était directrice juridique et secrétaire du Conseil d'administration d'Ingenico SA et de l'European Payments Initiative, une société privée lancée par les principales banques européennes et visant à créer une solution de paiement unifiée paneuropéenne. Elle a 25 ans d'expérience en tant que directrice juridique de grandes entreprises internationales du CAC 40 et du SBF 120 tels qu’Ingenico, Accor, Vallourec et Club Med, où elle a assuré la direction de différentes fonctions telles que le juridique, la conformité, l'ESG, les risques et les assurances.

Stéphanie est membre indépendant du conseil d'administration de l'Institut Pasteur et elle est censeur de La Compagnie des Alpes.

Stéphanie Fougou est très engagée pour aider les jeunes à construire des parcours professionnels réussis et ayant du sens : elle enseigne dans plusieurs institutions (EGE, EDHEC) et mentore plusieurs jeunes. Elle est Présidente d'honneur de l'AFJE (Association Française des Juristes d'Entreprise) et "Doyenne" de l'ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) sur les sujets commerciaux, sociaux et ESG.

***

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché régulé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS).

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

Pièce jointe