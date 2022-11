Technicolor Creative Studios : Point à date sur l’activité

COMMUNIQUE DE PRESSE





Technicolor Creative Studios – Point à date sur l’activi té

Les e stimations pour l’ EBITDA ajusté après loyers de Technicolor Creative Studios sont revues à la baisse à 45- 6 5 millions d'euros au x taux budg et ou 50-70 millions d'euros au x taux réel s pour 2022

Les difficultés du second semestre 2022 affecteront également 2023

Estimation préliminaire de l'EBITDA ajusté après l oyers pour 2023 : st able ou en légère hausse par rapport à l'atterrissage prévu pour 2022





PARIS ( FRANCE), LE 15 NOVEMBRE , 2022 – Technicolor Creative Studios (Euronext Paris : TCHCS) informe aujourd'hui le marché sur l’atterrissage attendu pour 2022 et sur ses estimations préliminaires pour 2023.

Technicolor Creative Studios continue de bénéficier d'une forte demande de contenus originaux de la part de ses clients, notamment chez MPC et chez The Mill. Cependant, cette demande se heurte à une capacité de production VFX qui est toujours impactée par un niveau d'attrition sans précédent en matière d’employés.

Depuis cet été, le Groupe a identifié et mis en œuvre de nombreuses actions. Cependant, les améliorations attendues en matière de recrutement, d'attrition et d'efficacité ne se concrétisent pas au rythme prévu, ne permettant pas à Technicolor Creative Studios de délivrer dans les délais ou aux coûts initialement anticipés :

Récemment, beaucoup de ventes à marge élevée n’ont pas pu être réalisées chez The Mill, en raison d’un manque de ressources en équipes « senior »;

Certains projets majeurs chez MPC sont affectés par une baisse d’efficacité de la production, entraînant des retards de livraison, des dépenses supplémentaires et une baisse des marges.

En plus des nombreuses actions déjà mises en place depuis l'été, le Groupe travaille activement à un programme de transformation plus large englobant le recrutement de plusieurs nouveaux employés seniors clefs, associé à une optimisation supplémentaire des processus et des paramètres de suivi, et au transfert d'un plus grand volume de production vers l'Inde ; plus de détails seront communiqués lors de l’annonce des résultats du 3 ème trimestre le 30 novembre prochain. Les paramètres opérationnels s'améliorent et visent à dépasser les performances historiques. Cependant l'activité continuera d’être impactée au quatrième trimestre 2022 et probablement tout au long de 2023.

En conséquence de ce qui précède, Technicolor Creative Studios révise ses attentes en matière d'EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) 1 comme suit :

Pour 2022 : les estimations sont revues à la baisse de 120-130 millions d’euros précédemment à 45-65 millions d'euros aux taux budget 2 ou 50-70 millions d'euros aux taux réel 3 ;

ou 50-70 millions d'euros aux taux réel ; Estimation préliminaire pour 2023 : stable ou en légère hausse 4 par rapport à l'atterrissage prévu en 2022, comparé à 140-160 millions d’euros estimés précédemment.

Un audio webcast présenté par Christian Roberton, Directeur général et Laurent Carozzi, Directeur financier aura lieu aujourd'hui, le 15 novembre 2022 à 18h30 CET.

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor et Technicolor Creative Studios auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le prospectus préparé par Technicolor Creative Studios relatif à l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris dans le cadre du projet de distribution de 65 % des actions Technicolor Creative Studios par TSA à ses actionnaires, approuvé par l’AMF en date du 1er août 2022 sous le numéro 22-331, est disponible sans frais et sur simple demande au siège social de la société, 8-10 rue du Renard, 75004 Paris, France, ou sur les sites internet de l’AMF ( https://www.amf-france.org ) et de Technicolor Creative Studios ( https://www.technicolorcreative.com/investors/ ).

A PROPOS DE TECH NICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché régulé d’ Euronext Paris ( symbole : TCHCS)

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d'idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes internationales d'artistes et d’experts en technologies s'associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l'animation, des jeux vidéo, de l'expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l'art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

1 L’EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) correspond à l’EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition) auquel on rajoute les amortissements et dépréciations, hors amortissement des coûts informatiques basés sur l'utilisation, amortissement des actifs relatifs aux loyers opérationnels , les éléments du compte de résultat sans impact sur la trésorerie comme les plans d’attributions d’actions dénoués en instruments de capitaux propres. L’EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition) correspond à l’EBIT ajusté positivement des amortissements des incorporels issus des acquisitions ou cessions (PPA), des coûts de restructuration, des autres éléments non-récurrent composés des autres produits (charges), pertes de valeurs nettes sur actifs non courants opérationnels, plus ou moins-values de cession, et négativement par l a différence entre les paiements des dettes de loyers opérationnels et la dépréciation des actifs relatifs aux loyers opérationnels.

2 Les estimations communiquées le 1 er août 2022 au taux budget étaient un EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) de 120-130 millions d’euros pour 2022 2022 et de 140-160 millions d’euros pour 2023, en prenant en compte des hypothèses de d é-synergies et des hypothèses macroéconomiques externes, dont un taux de change EUR/USD de 1,15, EUR/CAD de 1,52 et EUR/GBP de 0,89. Les résultats de Technicolor Creative Studios sont sensibles à l’évolution de ses principales devises - notamment le dollar américain, le dollar canadien et la livre sterling - qui ont évolué favorablement depuis le début de l'année. Des accords de couverture sont en place pour atténuer les risques de change.

3 Avec les hypothèses de taux de change suivants : EUR/USD de 1, 0 5, EUR/CAD de 1, 3 5, EUR/GBP de 0,8 5 .

4 Avec les hypothèses de taux de change suivants : EUR/USD de 1.0 0 , EUR/CAD of 1.3 1 , EUR/GBP of 0.8 6 . Les estimations 2023 comprennent également une estimation des coûts associés au plan de transformation et des coûts de dé-synergie.





