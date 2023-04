Le 23 avril 2023





Technicolor Creative Studios

Modalités de mise à disposition des informations et documents préparatoires relatifs à l’Assemblée générale mixte du 15 mai 2023

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le :

L undi 15 mai 2023 à 14 heures ,

Urban Station-Espace du Centenaire - 189 Rue de Bercy - 75012 Paris.

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) du 7 avril 2023 et un avis de convocation sera publié au plus tard le 28 avril 2023 dans un support de publication d'annonces légales et au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO).

Les documents prévus par l’article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de ce jour, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents (pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité) ;





tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.





Les documents visés à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du site internet de la société : www.technicolorcreative.com.

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché régulé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS) .

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier .

www.technicolorcreative.com

