COMMUNIQUE DE PRESSE

COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES

Technicolor Creative Studios – Activité du premier trimestre 2023

PARIS (FRANCE), LE 15 MAI 2023 – Technicolor Creative Studios (Euronext Paris : TCHCS) (la “Société”) publie aujourd’hui un point sur l’activité du premier trimestre 2023.

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 établi à 168 millions d’euros , en baisse de -15% à taux courant par rapport à la même période l’année dernière, comme anticipé.

, en baisse de -15% à taux courant par rapport à la même période l’année dernière, comme anticipé. Tirage de la première tranche de refinancement début avril pour un montant de 85 millions d’euros .

début avril pour un . Solides performances créatives pour les quatre Activités, avec une production soutenue de projets de grande qualité et des récompenses prestigieuses remportées à la suite de nombreuses nominations.

pour les quatre Activités, avec une production soutenue de projets de grande qualité et des récompenses prestigieuses remportées à la suite de nombreuses nominations. Progrès dans la mise en œuvre du programme Re*Imagined , avec le renforcement des équipes créatives et de développement commercial grâce à la nomination de spécialistes de l’industrie.

Caroline Parot, Directrice Générale de Technicolor Creative Studios, a déclaré : « Le premier trimestre 2023 a été riche en événements pour nos quatre Activités. Nous avons continué à livrer des projets de grande qualité à nos clients tout en accélérant le déploiement de notre programme Re*Imagined, qui vise à résoudre les difficultés opérationnelles que nous avons rencontrées à la fin 2022. Comme anticipé, nos revenus ne reflètent pas encore les bénéfices de ce programme, qui devraient se matérialiser progressivement au cours des prochains semestres. Néanmoins, le renforcement de notre trésorerie nous permet de nous focaliser sur la vision de nos clients et de remettre Technicolor Creative Studios sur le chemin d’une croissance durable et rentable ».

ELÉMENTS FINANCIERS IMPORTANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2023

Chiffre d’affaires

T1 2023 T1 2022 % ∆ % ∆ à change constant En millions d’euros 75 99 -24% -21% MPC 44 23 +91% +92% Mikros Animation 46 73 -37% -38% The Mill 3 3 +0% -4% Technicolor Games 168 198 -15% -14% Total

Le chiffre d’affaires de Technicolor Creative Studios s’élève à 168 millions d’euros au premier trimestre 2023, en baisse de -15% à taux courant (-14% à taux constant) par rapport à la même période en 2022.

Pour MPC , le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 s’élève à 75 millions d’euros, en baisse de -24% à taux courant (-21% à taux constant) par rapport à la même période en 2022. Cette contraction était attendue du fait d’un ralentissement de l’activité par rapport à un premier trimestre 2022 particulièrement soutenu, de nombreux projets ayant été livrés à la fin de 2022 et début 2023.

Pour Mikros Animation , le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 s’élève à 44 millions d’euros, en hausse de 91% à taux courant (+92% à taux constant) par rapport à la même période l’an dernier. Cette forte croissance s’explique par le faible niveau d’activité du premier trimestre 2022, les grands projets d’animation ayant démarré au second semestre 2022 pour des livraisons au premier semestre 2023.

Pour The Mill , le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 s’élève à 46 millions d’euros, soit une baisse de -37% à taux courant (-38% à taux constant) par rapport à la même période en 2022. L’activité a été limitée en raison d’un environnement macroéconomique défavorable, avec un ralentissement de la croissance des dépenses publicitaires et une concurrence accrue par rapport au premier trimestre 2022.

Pour Technicolor Games , le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 s’élève à 3 millions d’euros, stable à taux courant par rapport à la même période l’an dernier (-4% à taux constant).

Trésorerie et dette

La trésorerie et équivalents de trésorerie à fin mars 2023 s’établit à 47 millions d’euros (avec les 40 millions d’euros de facilité de crédit entièrement tirés) et la dette nette nominale hors dette de loyers est de 654 millions d’euros (dette IFRS de 744 millions d’euros et 606 millions d’euros hors dette de loyers opérationnels).

Statut du refinancement

Une première tranche de refinancement a été tirée début avril pour un montant total en principal de 85 millions d’euros.

Une seconde tranche de refinancement d’un montant total en principal de 85 millions d’euros sera accordée d’ici la fin du deuxième trimestre 2023. Ce refinancement sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 15 mai 2023.

FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2023

MPC : Au cours du premier trimestre 2023, MPC a été reconnu pour son travail créatif exceptionnel en étant nommé pour de nombreuses distinctions et récompensé à plusieurs reprises, notamment :

trois prix de la Visual Effects Society (« VES ») pour son travail sur Treize vies et Pinocchio ;

César des « Meilleurs effets visuels » pour Notre-Dame Brûle à la 48 ème cérémonie des César ;

cérémonie des César ; Oscar du « Meilleur film d’animation » pour Pinocchio de Guillermo del Toro .

Au premier trimestre 2023, MPC a également renforcé son équipe de direction avec les nominations de :

Ludovic Iochem en tant que chef de studio pour MPC Montréal. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des effets spéciaux et une grande expertise dans la production, Ludovic a un palmarès impressionnant, ayant notamment travaillé sur Quantum of Solace et Avengers : Endgame .

Sal Umerji en tant que chef de studio pour MPC Londres. Sal a commencé sa carrière dans les effets spéciaux en 2000 chez MPC et, au cours des six dernières années, a épaulé The Mill dans ses studios de Bangalore et de Londres.

Mikros Animation : L’activité a très bien commencé l’année en dévoilant les bandes-annonces de plusieurs de ses projets. Nickelodeon Films et Paramount Pictures ont partagé la première bande-annonce de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem . Paramount+ a également publié la bande-annonce officielle et des illustrations promotionnelles de la deuxième saison de la série animée Les Razmoket . Mikros Animation a étalement remporté le prix de la « Meilleure nouvelle série – Programmes pour enfants » pour Kung Fu Panda : The Dragon Knight .

The Mill : Classée première société de post-production au Royaume-Uni et en Europe dans le tableau de la créativité des Immortal Awards de LBB pour 2023, The Mill connaît un très bon début d’année. Parmi les faits marquants, on peut citer :

La contribution à 28% des spots télévisés diffusés pendant le Super Bowl (16 publicités) ;

Le travail sur le nouveau spot publicitaire de Tide, qui met en scène l’acteur Kumail Nanjiani, en collaboration avec l’agence Saatchi & Saatchu, le réalisateur Traktor et Stink Films ;

La création du dernier spot de MSC Cruises, qui met l’accent sur l’énergie verte, le recyclage et d’autres initiatives visant à réduire les émissions dans l’océan à zéro, en collaboration avec 180 Amsterdam et le directeur de MJZ, Gary Freedmank ;

Le prix des « Meilleurs effets visuels dans une publicité » aux Genie Awards pour la campagne « Playtime is Over » de Samsung.

The Mill a également accueilli de remaruables talents au sein de ses équipes, avec l’arrivée de la coloriste primée Katie Dymmock (Coloriste, Londres), de Kenya Agunloye (Productrice, New York) et d’Elodie Ichter (Coloriste senior, New York). Elles se concentreront sur les opportunités de croissance et le développement international du réseau de coloristes de The Mill.

Technicolor Games : L’activité a poursuivi ses relations actives et collaboratives de longue date avec les principaux développeurs et éditeurs de jeux, notamment Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two Interactive et Activision. Les équipes se sont élargies avec les nominations de :

Romain Killian en tant que responsable mondial du développement. Basé à Montréal, ce vétéran de l’industrie développera l’offre de services de Technicolor Games, alors que l’entreprise poursuit son expansion mondiale et ses lignes de services.

Vik Long & Justin Phass en tant que directeurs du développement commercial, basés en Amérique du Nord.

La résiliation d’un contrat consécutive à la décision de producteurs de réécrire un scénario, devrait avoir un impact négatif sur la croissance du chiffre d'affaires de Technicolor Creative Studios au cours des prochains trimestres.

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS)

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

Pièce jointe