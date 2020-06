Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor-Cotation suspendue en raison de rumeurs sur les négociations avec les prêteurs Reuters • 18/06/2020 à 08:58









PARIS, 18 juin (Reuters) - Technicolor TCH.PA a annoncé jeudi avoir demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation du titre jusqu'au 19 juin inclus, en raison du risque de rumeurs portant sur les négociations en cours avec ses prêteurs au titre des contrats de crédits. "La société est convaincue de sa capacité à parvenir à un accord final dans les deux prochains jours et communiquera au marché le résultat de ces négociations", ajoute-t-elle dans un communiqué. (Marc Angrand et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TECHNICOLOR Euronext Paris 0.00%