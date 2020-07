Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor-Bénéfice quasiment divisé par deux au S1 Reuters • 30/07/2020 à 18:53









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Technicolor TCH.PA a publié jeudi les résultats suivants pour le premier semestre 2020: * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ EN BAISSE DE 19% À TAUX COURANT À 1.433 MILLIONS D'EUROS * LE GROUPE CONTINUE À SE CONCENTRER SUR LA RÉALISATION DES PLANS DE RÉDUCTIONS DE COÛTS LIÉS AU PLAN STRATÉGIQUE * TECHNICOLOR DIT RESTER EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE PLUS DE 160 MILLIONS D'EUROS D'ÉCONOMIES AU COURS DE L'ANNÉE ET 300 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2022 * PRÉVISIONS CONFIRMÉES, GLOBALEMENT EN LIGNE AVEC LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 22 JUIN DERNIER * L'EBITDA AJUSTÉ DE 53 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 49% À TAUX CONSTANTS, A ÉTÉ IMPACTÉ PAR LA BAISSE DES VOLUMES D'ACTIVITÉ * UNE DÉPRÉCIATION DE 68 MILLIONS D'EUROS A ÉTÉ COMPTABILISÉE, PRINCIPALEMENT DANS LES SERVICES DVD EN RAISON DES HYPOTHÈSES RÉVISÉES LIÉES À LA COVID-19 Pour plus de détails, cliquez sur TCH.PA (Rédaction de Paris)

