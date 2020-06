Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technicolor-Accord sur un plan de restructuration financière Reuters • 22/06/2020 à 16:45









PARIS, 22 juin (Reuters) - Technicolor sa TCH.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord de principe portant sur un plan de restructuration financière. Cet accord, qui a reçu l'accord de la majorité de ses créanciers ainsi que de la banque publique bpifrance, va permettre à la société d'obtenir un nouveau financement de 420 millions d'euros et de réduire son endettement à hauteur de 660 millions d'euros, via des conversions de dette en capital. Le spécialiste des systèmes vidéo et d'images numériques, dont le titre est suspendu en Bourse, a annoncé également dans un communiqué l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce de Paris, afin de mettre en oeuvre cet accord. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

