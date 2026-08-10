TechMet, société d'investissement dans le secteur minier, crée une filiale aux États-Unis afin d'attirer davantage de capitaux

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L'investisseur minier TechMet a annoncé lundi qu'il allait créer une filiale aux États-Unis dans le cadre d'une initiative visant à attirer davantage de capitaux auprès de partenaires publics et privés pour des projets liés aux minéraux stratégiques. Basée à Dublin, TechMet, qui compte le gouvernement américain parmi ses principaux actionnaires, a précisé que cette nouvelle filiale s'inscrit dans le cadre de ses projets visant à dynamiser l'industrie minière nationale, que le président Donald Trump a qualifiée la semaine dernière de "priorité " pour son administration.

"Il s’agit d’une accélération de l’engagement de TechMet à développer notre plateforme de production et de traitement de minéraux critiques sur le territoire américain", a déclaré Brian Menell, directeur général de la société.

M. Menell deviendra président de cette filiale axée sur le marché américain, qui contrôlera les participations de TechMet dans la start-up spécialisée dans le lithium EnergySource Minerals, dans U.S. Vanadium, dans la société de recyclage de batteries Momentum Technologies et dans Xerion Advanced Battery.

TechMet a investi plus de 400 millions de dollars dans ces quatre entreprises et en est le principal actionnaire.

La filiale américaine sera basée à Washington, D.C., et aura pour objectif initial de mener ces quatre entreprises à la production commerciale avant d’envisager d’autres investissements, a précisé M. Menell.

"Il n’est pas question de la scinder, de la céder ou d’en tirer profit", a-t-il déclaré. "Nous voyons là une valeur et une pertinence de plusieurs milliards de dollars que nous devons concrétiser aux États-Unis et auxquelles nous souhaitons participer à long terme."

La société privée TechMet détient également des participations dans des sociétés minières hors des États-Unis, notamment Brazilian Nickel et la société sud-africaine Rainbow Rare Earths RBWR.L .