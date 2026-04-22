TE prévoit une augmentation de ses bénéfices mais met en garde contre une hausse des prix due au conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction pour supprimer un mot superflu dans le titre.) par Anshuman Tripathy

TE Connectivity TEL.N a prévu mercredi un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, mais a averti qu'il pourrait devoir répercuter la hausse des coûts des matières premières sur ses clients si le conflit au Moyen-Orient continuait à perturber les chaînes d'approvisionnement.

L'avertissement intervient alors que la hausse des coûts de transport, y compris les taux de fret, et les produits à base de pétrole tels que les résines ont accentué la pression après le conflit au Moyen-Orient, a déclaré le directeur général, Terrence Curtin, lors d'un entretien avec Reuters.

« Nous devrons voir combien de temps ces impacts dureront, espérons qu'ils ne dureront pas longtemps, et à cet égard, nous devrons répercuter les prix pour protéger nos marges », a déclaré Terrence Curtin.

La hausse des prix des plastiques et des polymères , due aux perturbations des flux de pétrole et de produits pétrochimiques liées à la guerre au Moyen-Orient, a incité certaines entreprises à adopter des stratégies d'atténuation en matière de prix et d'autres opérations.

La société prévoit un bénéfice ajusté de 2,83 dollars par action pour le trimestre en cours, alors que les analystes s'attendaient à 2,80 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Au deuxième trimestre, les ventes du segment des solutions industrielles de la société, qui fabrique des systèmes de connecteurs électriques et des composants pour l'automatisation des usines et l'équipement utilisé dans les centres de données, ont augmenté de 27 % en glissement annuel.

Terrence Curtin a déclaré que la croissance du segment industriel a été stimulée par la demande d'outils d'IA et d'infrastructures énergétiques telles que les réseaux, en particulier pour les centres de données gourmands en énergie.

L'entreprise basée à Galway, en Irlande, a enregistré une hausse de 4,7% des ventes nettes en glissement annuel pour le deuxième trimestre dans son segment des solutions de transport, qui fabrique des terminaux, des systèmes de connecteurs et des capteurs utilisés dans les véhicules.

TE Connectivity a déclaré un bénéfice ajusté de 2,73 $ par action pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 2,70 $.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 27 mars s'est élevé à 4,74 milliards de dollars, contre des estimations de 4,76 milliards de dollars.