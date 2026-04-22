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TE Connectivity perd du terrain en raison de l'augmentation des coûts due au conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions du fabricant de composants électriques TE Connectivity TEL.N en baisse de 4,3 % à 232,65 $ avant bourse

** La société avertit qu'elle pourrait devoir répercuter la hausse des coûts des matières premières sur ses clients si le conflit au Moyen-Orient continue de perturber les chaînes d'approvisionnement, citant la hausse des coûts du transport et des produits à base de pétrole tels que les résines

** L'entreprise basée à Galway, en Irlande, prévoit un bénéfice ajusté de 2,83 $/action pour le trimestre en cours, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice de 2,80 $/action

** Co affiche un chiffre d'affaires de 4,74 milliards de dollars au deuxième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 4,76 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action TEL a augmenté de 6,8 % depuis le début de l'année

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