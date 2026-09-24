TD Synnex s'effondre après avoir annoncé une baisse de sa marge brute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Le titre du distributeur informatique américain TD Synnex SNX.N recule de 11,4 % à 255 dollars

** La société affiche une marge brute de 6,61 % au troisième trimestre, contre 7,22 % il y a un an

** La marge brute a été mise sous pression par une part plus importante des ventes d’infrastructures et de produits liés à l’IA, dont les marges sont plus faibles, notamment les grands programmes de racks d’IA au sein de la division d’infrastructures Hyve de la société – a déclaré le directeur financier lors d’une conférence téléphonique sur les résultats

** SNX affiche au troisième trimestre un BPA ajusté de 5,68 $ et un chiffre d'affaires de 21,56 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 4,63 $ et 18,9 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Sur 13 courtiers, 11 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et deux « conserver »; le cours cible médian est de 330 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 69,9 %