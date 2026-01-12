TD Cowen relève les prévisions de J.B. Hunt et voit un potentiel de croissance pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** TD Cowen relève l'objectif de cours de l'entreprise de camionnage américaine J.B. Hunt Transport Services JBHT.O de 152 $ à 208 $, et maintient la cote à "conserver"

** Le nouveau PT représente une hausse de près de 1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage maintient sa confiance dans les stratégies distinctives de JBHT pour assurer la croissance en 2026 malgré la faiblesse du marché

** La prévision de bénéfice par action pour 2026 est ramenée de 7,25 $ à 7,10 $

** Le segment intermodal de J.B. Hunt nécessitera d'importants efforts supplémentaires en 2026 pour relever les défis actuels et débloquer les opportunités de croissance - TD Cowen

** JBHT annoncera ses résultats pour le quatrième trimestre jeudi

** 13 des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; la prévision médiane est de 177,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, JBHT a augmenté de 13,8% au cours des 12 derniers mois