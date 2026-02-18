TD Cowen relève le PT de Teledyne et voit une amélioration des perspectives pour les activités liées aux drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** TD Cowen augmente le prix cible du fabricant de capteurs de détection Teledyne Technologies TDY.N à 750 $, contre 650 $ auparavant, et maintient la note à "acheter"

** Le nouvel objectif de prix implique une hausse de 15,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le secteur des drones de la société pourrait se développer car son nouveau drone d'attaque semble bien positionné pour remporter les prochaines commandes du Corps des Marines

** TD Cowen note que le nouveau programme de drones à bas prix du Pentagone n'est pas directement adapté aux systèmes de TDY, mais que l'entreprise pourrait tout de même en tirer un avantage significatif en fournissant des cœurs de caméra aux participants

** Dix des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, quatre comme "conservée"; leur prévision médiane est de 700 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 27,1% depuis le début de l'année