TD Cowen relève le PT d'Alaska Air, voit une reprise malgré les vents contraires liés au carburant et à la technologie de l'information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** TD Cowen relève le PT d'Alaska Air

ALK.N à 65 $ contre 61 $, et maintient sa recommandation d'achat

** Le nouveau PT implique une prime de 55,8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage dit s'attendre à une pression à court terme sur les bénéfices en raison des coûts du carburant et de la panne informatique, mais voit une reprise potentielle en décembre et une meilleure performance en 2026-27

** TD Cowen réduit toutefois l'estimation du BPA d'ALK pour 2025 à 2,22 $, contre 2,37 $

** En octobre, ALK a prévu un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes, en raison de la hausse des coûts du carburant et des revers opérationnels

** Les actions de la société sont en légère hausse de 0,2 % à environ 42 $ en pré-commercialisation

** Toutes les sociétés de courtage qui couvrent l'action la recommandent à l'achat ou mieux; leur PT médian est de 65 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 35,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture