TD Cowen relève le prix d'Outfront Media à la suite de l'augmentation du contrat avec le MTA de New York

11 novembre - ** Les actions de la société de placement immobilier Outfront Media OUT.N ont augmenté d'environ 5,7 % à 21,32 $ dans les échanges de l'après-midi
** TD Cowen fait passer OUT de "hold" à "buy"; augmente le PT à $24 de $18 ** La société de courtage indique quele relèvement est basé sur le fait que la New York Metropolitan Transportation Authority a attribué à Outfront Media un contrat pour la publicité sur le métro, les trains de banlieue, les autobus et les panneaux d'affichage, ce qui est considéré comme un moteur durable de la rentabilité
** La société bénéficie d'un levier d'exploitation élevé, d'une pénétration numérique et programmatique croissante et d'une base de revenus récurrents" - TD Cowen
** Quatre des sept analystes couvrant OUT considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et trois comme "conservée"; leur prévision médiane est de 23 $ - données compilées par LSEG
** En incluant le mouvement de la séance, les actions OUT ont augmenté de ~17,3 % depuis le début de l'année
