TD Cowen relève le niveau de Delek US Holdings à "hold" et augmente l'objectif de prix

19 septembre - ** TD Cowen relève l'évaluation du raffineur de pétrole Delek US Holdings DK.N de "vendre" à "conserver" et augmente l'objectif de prix de 15 $ à 28 $

** Le nouvel objectif de prix représente tout de même une baisse de près de 13 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le changement de notation reflète les petites exemptions de raffineries (SRE) accordées à DK et la confiance raisonnable dans des SRE similaires au moins jusqu'en 2027

** Nous nous attendons également à ce que DK bénéficie de la structure du marché du brut qui se transforme en contango" - courtage

** TD Cowen s'attend à ce que l'environnement des marges de raffinage reste favorable au cours des 6 à 12 prochains mois

** 3 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; l'objectif de prix médian est de 29 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 73,6 % depuis le début de l'année