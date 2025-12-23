TD Cowen relève la note d'Ametek à "acheter" en raison des perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** TD Cowen relève la note du fabricant d'outils industriels Ametek AME.N de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours (PT) de 180 $ à 230 $.

** Le nouveau PT représente une hausse de 11,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la société se comporte bien, soutenue par des marchés de services publics stables, un secteur aérospatial commercial en forte croissance et une amélioration des activités médicales et d'automatisation

** L'unité électromécanique d'AME devrait enregistrer des gains réguliers en 2026, ce qui la place en bonne position si l'économie devient plus cyclique, selon TD Cowen

** La société de courtage estime que l'accord avec FARO Technologies marque un tournant positif après les difficultés rencontrées avec l'accord avec Paragon

** 11 des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 8 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 230 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 14,4 % depuis le début de l'année