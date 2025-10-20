TD Cowen relève l'objectif de cours de United Airlines en raison de ses solides résultats au troisième trimestre et de ses objectifs de marge à long terme

20 octobre - ** TD Cowen relève l'objectif de cours de United Airlines UAL.O de 127 $ à 138 $ et réitère sa notation à "acheter"

** Le nouvel objectif de cours implique une prime de 39,2 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage estime que l'entreprise est bien positionnée pour la croissance, citant des résultats solides au troisième trimestre, des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre et des objectifs d'expansion des marges à long terme dans le cadre de la stratégie UnitedNext

** La société UAL, qui était autrefois un "géant endormi", est désormais mieux positionnée pour gagner des parts de marché, en particulier sur les plates-formes du centre du continent, grâce à une proposition de valeur plus forte fondée sur des améliorations en matière de produits, de services, de technologie et de réseaux - TD Cowen

** TD Cowen a relevé ses prévisions de bénéfice par action pour le quatrième trimestre de 2,87 $ à 3,34 $ et ses prévisions de bénéfice par action pour 2025 de 10,22 $ à 10,90 $

** La note moyenne de 23 maisons de courtage est "acheter", l'objectif de cours médian est de 125 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 2,1 % depuis le début de l'année