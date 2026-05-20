TD Cowen relève l'objectif de cours de Ralliant grâce à la solidité de son carnet de commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** TD Cowen relève l'objectif de cours du fabricant de technologies de précision Ralliant Corp RAL.N de 55 $ à 70 $ et maintient sa recommandation à "acheter"

** Le nouvel objectif de cours offre un potentiel de hausse de 19,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage indique que la forte demande en matière de modernisation des réseaux électriques et de technologies de défense stimule la croissance organique du volume de la société, en phase avec le marché

** Il ajoute que le solide carnet de commandes et les mesures de réduction des coûts soutiennent une croissance régulière et améliorent le levier sur les bénéfices jusqu'à l'exercice 2027

** Sept des douze courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, quatre la note "conserver" et un la note "vendre"; leur objectif de cours médian est de 66 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 15,1 % depuis le début de l'année