TD Cowen réduit le PT de Starbucks en raison du ralentissement de la dynamique Gen-Z
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** TD Cowen réduit les prévisions sur la chaîne de cafés Starbucks SBUX.O à 88 $ contre 95 $

** La société de courtage indique que la génération Z connaît un affaiblissement du marché du travail, avec une hausse du chômage et un ralentissement de la croissance des salaires, ce qui affecte les restaurants à service rapide

** Le courtier ajoute que l'utilisation accrue des médicaments GLP-1, utilisés pour la perte de poids et le diabète chez les jeunes consommateurs, a émergé comme un vent contraire mineur mais croissant pour les ventes des restaurants

** La société de courtage indique également que les investisseurs s'inquiètent de la surabondance de l'offre et des pressions concurrentielles qui conduisent à un ralentissement

** 18 des 40 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et cinq à "vendre"; le prix médian est de 96 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~5% cette année

