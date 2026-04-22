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TD Cowen réduit l'objectif de prix de Danaher après un trimestre mitigé et signale des signes de reprise de la demande
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril -

** TD Cowen réitère son opinion "Acheter" sur l'entreprise de sciences de la vie Danaher DHR.N et réduit son objectif de prix de 245 $ à 240 $ après un trimestre mitigé

** La société de courtage signale un manque rare de revenus organiques au premier trimestre, en partie dû à une demande plus faible pour les tests de grippe et les tests respiratoires

** TD Cowen indique qu'en excluant les tests de grippe et les tests respiratoires, les tendances sous-jacentes de la demande étaient plus stables, ce qui atténue les craintes d'un ralentissement plus large

** La société de courtage souligne les premiers signes de reprise des commandes d'équipements de biotraitement, de l'activité de recherche biopharmaceutique et de la demande chinoise

** La société de courtage indique que l'amélioration des tendances soutient une accélération de la croissance organique au second semestre et renforce la confiance dans les perspectives à plus long terme

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 15 % depuis le début de l'année

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