TD Cowen réduit l'objectif de cours pour ArcBest et signale la faiblesse de la demande dans le secteur du camionnage

1er octobre - ** TD Cowen réduit l'objectif de cours de l'entreprise de logistique ArcBest Corp ARCB.O de 72 $ à 67 $, le nouvel objectif de cours représentant une baisse de 4,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient la note à "hold"

** Les actions de la société ont baissé de près de 2 % à environ 69 $ dans les échanges du matin

** La société de courtage indique que la détérioration de la demande et les tendances inférieures à la saison sur le marché du transport de lots complets créent une toile de fond difficile pour les transporteurs comme ArcBest à l'approche de la haute saison

** Les taux spot pour les fourgons secs ont chuté de 17 % depuis juillet et sont maintenant inférieurs au seuil de rentabilité, la faiblesse continue rendant plus difficile pour les transporteurs de rester rentables

** Six des treize sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou plus, sept comme "à conserver"; leur objectif de cours médian est de 81 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 26,4 % depuis le début de l'année