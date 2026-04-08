TD Cowen réduit l'objectif de cours d'Axon, et signale une faiblesse récente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** TD Cowen réduit l'objectif de prix du fabricant de pistolets à impulsion électrique Axon Enterprise

AXON.O de 950 $ à 825 $, et maintient la note à "achat"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 121,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** TD Cowen déclare que, malgré une forte dynamique de produits, l'entreprise continue de faire face à la volatilité du marché et aux préoccupations des investisseurs concernant les fluctuations du cours de l'action.

** Elle ajoute qu'une certaine hésitation des clients persiste concernant la confidentialité des données, d'autant plus qu'Axon étend ses capacités de surveillance basées sur l'IA.

** Les actions de la société sont en hausse de 4,7 % à 390 $ avant le marché

** 20 courtiers sur 21 évaluent le titre à "acheter" ou plus, un à "conserver"; leur prévision médiane est de 695 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 34,4 % depuis le début de l'année