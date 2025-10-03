TD Cowen réduit l'objectif de cours d'Alaska Air en raison de la pression sur les coûts et de l'impact de la panne informatique

3 octobre - ** TD Cowen abaisse l'objectif de cours (PT) sur Alaska Air ALK.N de 68$ à 61$, le nouvel objectif de cours montre une prime de 24,5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Réitère la notation à "buy" (achat)

** Le courtier indique que la compagnie a été confrontée à des coûts plus élevés au troisième trimestre en raison du mauvais temps en juillet, et s'attend également à ce que la panne informatique au cours du trimestre soit un frein d'environ 10 cents sur le BPA ajusté

** Note que les prix des carburants sur la côte ouest sont restés obstinément élevés, et que les prix n'ont pas baissé comme prévu en août et septembre, même après le retour d'une raffinerie après une interruption en juillet

** La société de courtage abaisse ses prévisions de bénéfice par action pour 2025 de 3,37 $ à 2,37 $

** Susquehanna a également abaissé l'objectif de cours à 58 $ de 60 $

** L'ensemble des seize sociétés de courtage attribuent à l'action une note d'au moins "achat"; leur objectif de cours médian est de 65 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 24,4 % depuis le début de l'année