TD Cowen abaisse NextDecade à "hold" en raison des risques liés au financement et aux marges
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** TD Cowen abaisse le producteur de GNL NextDecade NEXT.O de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif de prix de 11 $ à 8 $

** Le nouveau prix cible représente tout de même une hausse d'environ 17 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage explique cette réduction par les résultats financiers récemment publiés par NEXT, qui sont inférieurs aux attentes

** La principale différence par rapport à notre modèle est un montant plus élevé de financement par capitaux propres pour les trains 4 et 5 que ce qui avait été prévu précédemment" - TD Cowen

** La société de courtage s'attend à ce que les prix du gaz diminuent à partir du deuxième semestre de l'année 26 en raison de la mise en service de nouvelles capacités de GNL au niveau mondial

** TD Cowen estime que la baisse des marges pourrait réduire la génération de liquidités en régime permanent et retarder ou limiter le remboursement de la dette à coût élevé

** Trois courtiers sur quatre estiment que l'action est "achetée" et un "conservée"; leur estimation médiane est de 11 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de NEXT ont baissé de 11,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEXTDECADE
6,8400 USD NASDAQ -10,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 12:25:06.

