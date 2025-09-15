TD Cowen abaisse NextDecade à "hold" en raison des risques liés au financement et aux marges

15 septembre - ** TD Cowen abaisse le producteur de GNL NextDecade NEXT.O de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif de prix de 11 $ à 8 $

** Le nouveau prix cible représente tout de même une hausse d'environ 17 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage explique cette réduction par les résultats financiers récemment publiés par NEXT, qui sont inférieurs aux attentes

** La principale différence par rapport à notre modèle est un montant plus élevé de financement par capitaux propres pour les trains 4 et 5 que ce qui avait été prévu précédemment" - TD Cowen

** La société de courtage s'attend à ce que les prix du gaz diminuent à partir du deuxième semestre de l'année 26 en raison de la mise en service de nouvelles capacités de GNL au niveau mondial

** TD Cowen estime que la baisse des marges pourrait réduire la génération de liquidités en régime permanent et retarder ou limiter le remboursement de la dette à coût élevé

** Trois courtiers sur quatre estiment que l'action est "achetée" et un "conservée"; leur estimation médiane est de 11 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de NEXT ont baissé de 11,3 % depuis le début de l'année