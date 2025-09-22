TD Bank embauche Jon Rasmussen, cadre de JP Morgan, comme responsable de la conformité aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nivedita Balu

TD Bank TD.TO a nommé Jon Rasmussen, un vétéran de JP Morgan JPM.N , au poste de chef de la conformité aux États-Unis, selon un mémo vu par Reuters lundi. Ce dernier changement fait partie d'un remaniement plus large de l'équipe de gestion des risques et de la criminalité financière de la banque suite à la pénalité historique de 3 milliards de dollars infligée par les régulateurs américains après que la banque ait plaidé coupable de complot pour blanchiment d'argent parmi d'autres chefs d'accusation.

La division américaine de la banque, considérée depuis des années comme un marché de croissance, est également confrontée à un plafond réglementaire américain sur ses actifs et doit rendre compte à un contrôleur indépendant qui observe ses opérations, suit les progrès en matière de risques et de contrôles et rend compte aux régulateurs.

Cadre chez JP Morgan depuis trente ans, Jon Rasmussen a occupé dernièrement le poste de chef de la conformité de JP Morgan pour la division des services bancaires et des services aux consommateurs, responsable du programme de conformité de la banque.

Jon Rasmussen rejoindra la Banque TD en décembre et relèvera du chef de la gestion des risques aux États-Unis, Paul Beltrame, et du chef de la conformité de la banque, Erin Morrow, selon la note de service.

TD Bank n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.