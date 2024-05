TCW transforme deux fonds en ETF

La société de gestion américaine TCW a converti deux fonds en ETF (fonds négociés en Bourse) : le TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD), précédemment connu sous le nom de TCW Artificial Intelligence Equity Fund (Ticker : TGFTX), et le TCW Compounders ETF (Ticker : GRW), précédemment connu sous le nom de TCW New America Premier Equities Fund (Ticker : TGUSX). Le premier porte sur l’intelligence artificielle et le second sur des entreprises leaders.

La conversion élargit la gamme d’ETF gérés activement de TCW et offre aux investisseurs un meilleur accès à des véhicules d’investissement fiscalement avantageux aux Etats-Unis. L’opération s’inscrit aussi dans l’engagement de TCW à renforcer sa plateforme d’ETF depuis l’acquisition de celle d’ETF d’ Engine No. 1 en octobre 2023.

Le TCW Artificial Intelligence ETF et le TCW Compounders ETF rejoindront la gamme existante d’ETF de TCW, qui comprend le TCW Transform Systems ETF (Ticker : NETZ), le TCW Transform Supply Chain ETF (Ticker : SUPP), et le TCW Transform 500 ETF (Ticker : VOTE).

L'Agefi