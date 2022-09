TCW recrute une dirigeante de GSAM comme patronne

(NEWSManagers.com) - TCW Group vient de recruter Katie Koch en tant que présidente et directrice générale. L’intéressée vient de Goldman Sachs où elle travaillait depuis 20 ans. Elle était partner dans le département de gestion d’actifs. Dernièrement, elle était directrice des investissements de l’activité actions cotées, représentant 300 milliards de dollars d'encours. Elle était également membre du comité exécutif de la division asset management.

Katie Koch va succéder à l’actuel président et directeur général, David Lippman, qui va quitter TCW fin 2022 comme prévu et annoncé. Ce dernier avait rejoint TCW en 2009 à la faveur de l’acquisition par le groupe de MetWest Asset Management, et il était devenu directeur général en 2012. TCW gère 220 milliards de dollars d’actifs