TCW lance une activité de financement adossé à des actifs

La société de gestion obligataire TCW Group, qui gère 200 milliards de dollars d’actifs, vient de lancer une société dédiée au financement adossé à des actifs ( asset-backed finance ). Cette nouvelle activité bénéficiera d’engagements à hauteur de plus d’un milliard de dollars de la part de TCW, d’associés et de filiales.

Pour piloter cette activité, TCW Group a recruté Dylan Ross en tant que managing director et gérant de portefeuilles début janvier. L’intéressé vient de Brigade Capital Management, une société de gestion de crédit alternatif basée à New York et gérant 25 milliards de dollars.

Les capacités alternatives élargies de TCW se concentreront sur le financement adossé à des actifs, y compris les prêts sur les biens de consommation, les hypothèques commerciales et résidentielles, les biens durables et les actifs financiers, et s’appuieront sur les 90 milliards de dollars de liquidités titrisées existantes de la société de gestion. « Alors que le système bancaire américain continue de se retirer des marchés financiers, de nouvelles sources de capitaux privés apportant une approche orientée vers la recherche de solutions pour le financement de l'économie américaine sont plus importantes qu’elles ne l’ont été depuis des décennies », justifie TCW dans un communiqué.

L’activité de TCW Asset-Backed Finance sera basée à New York et la société est en train de constituer une équipe d’investissement dédiée à cette stratégie. L'équipe travaillera en étroite collaboration avec les activités obligataires de TCW, ainsi qu’avec les autres stratégies alternatives de la société, notamment les plateformes de crédit privé et de CLO.

Laurence Marchal