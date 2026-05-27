TCW étoffe son offre Ucits

TCW vient de lancer le TCW Global Bond Fund, un compartiment de TCW Funds, domicilié au Luxembourg, élargissant ainsi son offre de fonds obligataires au format Ucits dédiée aux investisseurs en dehors des Etats-Unis.

Indexé sur le Bloomberg Global Aggregate, le fonds propose une exposition gérée activement aux marchés obligataires mondiaux. La stratégie mêle analyse macroéconomique top down et bottom up avec des allocations actives dans les secteurs souverains, du crédit et de la titrisation, ainsi qu’un positionnement actif en devises et des critères de durabilité. Le fonds sera géré en équipe, sous la direction de Bryan T. Whalen, Ruben Hovhannisyan, David Robbins, Jamie Patton, Michael Carrion et Nick Verdi.

À l'échelle mondiale, TCW gère plus de 166 milliards de dollars d’actifs obligataires.