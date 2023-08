Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TCW embauche un co-responsable de la titrisation information fournie par Newsmanagers • 22/08/2023 à 10:15

(NEWSManagers.com) - TCW Group vient de recruter Peter Van Gelderen en tant que co-responsable mondial de la titrisation. Il travaillera aux côtés d’Elizabeth Crawford, qui co-dirige cette activité depuis 2020. Il prendra ses fonctions début octobre, et sera rattaché aux co-directeurs des investissements Stephen Kane et Bryan Whalen.Peter Van Gelderen vient d’American Century Investments où il était gérant senior et responsable des marchés de titrisation. Il a aussi travaillé chez Guggenheim Partners. A lire aussi: TCW remanie son équipe de gérants obligataires