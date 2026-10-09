TCS estime que la suspension du programme américain de cartes vertes n'aura aucune incidence sur sa stratégie en matière de main-d'œuvre

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(Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Tata Consultancy Services TCS.NS , premier exportateur indien de services informatiques, a déclaré vendredi qu’il ne s’attendait pas à ce que la suspension par les États-Unis du programme de certification permanente de l’emploi (PERM) destiné aux entreprises informatiques ait un impact significatif sur sa stratégie en matière de main-d’œuvre ou sur ses engagements auprès de ses clients.

Ces commentaires font suite à une décision annoncée la veille par le vice-président américain JD Vance et le secrétaire au Travail Keith Sonderling, visant à suspendre la participation au programme PERM de plusieurs entreprises, dont TCS, Infosys INFY.NS , Wipro WIPR.NS , HCLTech HCLT.NS , Cognizant CTSH.O et Capgemini CAPP.PA , dans le cadre d’une répression plus large des programmes d’immigration destinés aux travailleurs qualifiés.

Le ministère américain du Travail a déclaré qu’il cesserait d’accepter et de traiter les demandes PERM nouvelles et en attente concernant les entreprises concernées.

TCS a déclaré vendredi que ses demandes PERM se comptaient sur « moins de dix » au cours des deux dernières années et a réitéré son intention d’embaucher 15.000 employés supplémentaires aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

L’entreprise a précisé que sa stratégie en matière de main-d’œuvre aux États-Unis était principalement axée sur le recrutement local, soutenu par le recrutement sur les campus, ce qui limite sa dépendance à l’égard de ce programme.