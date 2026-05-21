TCG Companies s'allège chez Edenred, mais Goldman Sachs Intl se renforce

The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 mai, le seuil de 5% des droits de vote d'Edenred et détenir 11 943 703 actions, soit 5,04% du capital et 4,98% des droits de vote, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

A l'inverse, Goldman Sachs International a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 15 mai, le seuil de 5% du capital du groupe de solutions de paiement et détenir 5,02% du capital et 4,96% des droits de vote, au résultat d'une acquisition d'actions Edenred hors marché.

Sa maison mère Goldman Sachs Group a toutefois précisé n'avoir franchi aucun seuil et détenir, au 15 mai, par l'intermédiaire des sociétés que le groupe bancaire américain contrôle, 15 437 303 actions Edenred, soit 6,51% du capital et 6,43% des droits de vote.