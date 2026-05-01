TC Energy donne son feu vert au projet Columbia Gas, d'un montant de 1,5 milliard de dollars, après avoir dépassé les prévisions de bénéfices

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* L'Ohio s'impose comme une plaque tournante majeure pour la production d'électricité et la croissance de la demande des centres de données - directeur général

* La centrale nucléaire Bruce Power devrait générer un flux de trésorerie disponible annuel de 1 milliard de dollars canadiens d'ici 2032

(Ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 4-5 et 8-9) par Sumit Saha

La société canadienne TC Energy TRP.TO a approuvé vendredi un projet d'expansion de Columbia Gas d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, après que la solide performance de ses activités en Amérique du Nord lui a permis de dépasser de justesse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre .

Le projet Appalachia Supply, dont la mise en service est prévue en 2030, s'appuie sur un contrat d'une durée de 20 ans conclu avec un service public financièrement solide, a indiqué la société, et aura la capacité de transporter jusqu'à 0,8 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour pour alimenter de nouvelles centrales électriques au gaz.

Les grands opérateurs de gazoducs comme TC Energy redoublent d'efforts en prévision d'une forte hausse de la demande de gaz naturel, à mesure que les installations d'exportation de gaz naturel liquéfié se développent et que les systèmes d'IA, les mineurs de cryptomonnaies et les centres de données, très gourmands en énergie, augmentent leur consommation d'électricité.

La demande de gaz naturel sur le réseau Columbia Gas System de la société a augmenté d'environ 50 %, et celle-ci s'attend à ce que la demande augmente de 4 milliards de pieds cubes par jour supplémentaires d'ici 2035, a déclaré le directeur général François Poirier.

TC Energy a également souligné la forte croissance de la charge due à la production d'électricité et aux centres de données dans le Midwest américain, M. Poirier notant que l'Ohio était en train de s'imposer comme une plaque tournante majeure.

Le bénéfice de base ajusté de la société provenant des gazoducs américains, son segment le plus important, a augmenté d'environ 10 % pour atteindre 1,50 milliard de dollars canadiens, tandis que les bénéfices provenant de ses gazoducs canadiens ont augmenté d'environ 3 % pour atteindre 919 millions de dollars canadiens au cours du trimestre considéré.

Le bénéfice de base ajusté trimestriel de ses activités de gazoducs au Mexique a augmenté de 85,4 % pour atteindre 432 millions de dollars canadiens.

Elle a également signalé une nette amélioration de la génération de trésorerie à long terme de son activité nucléaire.

"D'ici 2030, les distributions commenceront à dépasser de manière significative les dépenses d'investissement", a déclaré M. Poirier.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que Bruce Power, la centrale nucléaire de TC Energy, génère 1 milliard de dollars canadiens de flux de trésorerie disponible par an d'ici 2032, un chiffre qui pourrait passer à 2 milliards de dollars canadiens une fois qu'un important programme de rénovation sera achevé en 2035.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 99 cents canadiens (0,7294 $) par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 98 cents canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3572 dollar canadien)