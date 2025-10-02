Taysha bondit après la désignation de "thérapie révolutionnaire" par la FDA pour son médicament contre un trouble génétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Taysha Gene Therapies TSHA.O augmentent de 46 % pour atteindre leur plus haut niveau en plus de trois ans, soit 4,64 $

** TSHA déclare que la FDA américaine a accordé la désignation de "thérapie révolutionnaire" à sa thérapie génique expérimentale, TSHA-102, pour le syndrome de Rett, une maladie génétique rare

** La désignation de la FDA est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** La société indique également que la FDA a ouvert la voie à un essai pivot après avoir modifié son plan clinique pour convertir la deuxième partie de son étude en cours en un essai permettant l'enregistrement

** "Les hypothèses de succès semblent raisonnables et réalisables", selon les analystes de BMO

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 170 % depuis le début de l'année