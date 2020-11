Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe numérique-Le Maire espère le soutien de l'équipe Biden Reuters • 23/11/2020 à 13:25









PARIS, 23 novembre (Reuters) - Bruno Le Maire, qui prendra contact lundi avec l'équipe du président élu des Etats-Unis Joe Biden, a souhaité que la future administration soutienne rapidement le principe d'une réorganisation de la fiscalité internationale des entreprises numériques. "J'espère vraiment que cette nouvelle administration Biden marquera un nouveau départ dans les relations entre l'Europe et les Etats-Unis", a déclaré le ministre français de l'Economie et des Finances lors d'une interview en ligne à Bloomberg TV. "Une possibilité de marquer ce nouveau départ serait d'obtenir un consensus au niveau de l'OCDE d'ici au début de l'an prochain", a-t-il ajouté. Près de 140 pays ont accepté à la mi-octobre de prolonger jusqu'à la mi-2021 les discussions organisées sous l'égide de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) sur cette question de la taxation des grandes entreprises multinationales. Le calendrier initial tablait sur un accord d'ici la fin de l'année mais il a été malmené par la pandémie de coronavirus et les hésitations des Etats-Unis à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. A défaut d'un cadre international, un nombre grandissant de gouvernements se tiennent prêts à imposer des règles nationales. (Leigh Thomas, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

