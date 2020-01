Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe numérique-Le Maire confiant d'aboutir à un compromis avec les USA Reuters • 22/01/2020 à 11:30









DAVOS, Suisse, 22 janvier (Reuters) - Bruno Le Maire espère parvenir dans les prochaines heures mercredi à un compromis avec les Etats-Unis sur le dossier de la taxe numérique française qui irrite Washington. Paris a proposé de suspendre pour 2020 le paiement des acomptes sur cet impôt le temps qu'un accord plus global soit trouvé à l'OCDE. Le ministre des Finances doit s'entretenir dans la journée sur le sujet avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin dans le cadre du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. "Nous avons une excellente relation avec Steven Mnuchin et j'espère que nous pourrons parvenir à un compromis dans quelques heures", a déclaré Bruno Le Maire mercredi matin dans un entretien à Bloomberg TV. L'idée d'un impôt sur les "Gafa" (Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Facebook FB.O , Apple AAPL.O , entre autres) divise les Etats-Unis et les pays européens, notamment la France qui s'est dotée de sa propre taxe en juillet dernier, s'attirant les foudres de Washington qui menace de riposter par des droits de douane. (Leigh Thomas, Sudip Kar-Gupta, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.68% AMAZON.COM NASDAQ +1.46% FACEBOOK-A NASDAQ -0.32% ALPHABET-A NASDAQ +0.18%