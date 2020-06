Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe numérique-Après le retrait US, l'OCDE plaide pour une poursuite des négociations Reuters • 18/06/2020 à 14:58









PARIS, 18 juin (Reuters) - Angel Gurria, le secrétaire général de l'OCDE, a appelé jeudi l'ensemble des pays participant aux discussions internationales sur la taxation des géants du numérique à poursuivre les négociations, au lendemain de l'annonce du retrait des Etats-Unis. "Tous les pays (participant à ces discussions) devraient rester à la table des négociations visant à parvenir à une solution internationale d'ici la fin de l'année", a déclaré Angel Gurria, cité dans un communiqué. L'absence de solution multilatérale se traduira par une multiplication des mesures unilatérales qui accroîtront inévitablement les tensions commerciales internationales, souligne-t-il en prévenant qu'une guerre commerciale ne pourrait qu'accroître les difficultés de l'économie mondiale, déjà lourdement pénalisée par les répercussions de la pandémie liée au nouveau coronavirus. (Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

