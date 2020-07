Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe Gafa-Les US annoncent des droits de douane supplémentaires sur les produits français Reuters • 11/07/2020 à 14:51









(Actualisé avec réaction française) WASHINGTON, 10 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi leur intention d'appliquer des taxes supplémentaires de 25% à une gamme de produits français, tels que cosmétiques et sacs à main, évaluée à 1,3 milliards de dollars (1.1 milliards d'euros) en réponse à la taxe française sur le numérique, tout en repoussant leur entrée en vigueur de 180 jours pour "laisser la place aux négociations". La France a instauré l'an dernier sa propre taxe sur les bénéfices des entreprises du numérique, mais sa perception a été suspendue jusqu'à la fin 2020, dans l'attente d'un accord international sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'OCDE a annoncé en mai que la crise du coronavirus avait ralenti les discussions et qu'un "processus par étapes" pourrait être nécessaire, mais le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a décidé en juin de quitter la table des négociations, en dénonçant le manque de résultats. Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie, des Finances et de la Relance, s'est entretenu vendredi avec Steven Mnuchin et Robert Lighthizer, le représentant américain au Commerce. "La seule issue par le haut est un accord à l'OCDE pour une solution internationale", dit-on dans l'entourage du ministre. "Nous voulons une solution internationale et appelons les Etats-Unis à continuer la négociation à l'OCDE sur la taxation des géants du numérique, sachant qu'une très large majorité d'Etats de l'OCDE sont favorables à la proposition qui est sur la table", rappelle par ailleurs son ministère dans un communiqué. "En tout état de cause, s'il n'y avait pas de solution internationale qui se dégageait à la fin de l'année 2020, comme nous l'avons toujours indiqué, nous appliquerions notre taxe nationale en France (qui a été perçue en 2019 déjà) comme d'ailleurs beaucoup d'autres Etats européens", ajoute-t-il. (Andrea Shalal et David Lawder avec Thomas Leigh à Paris; version française Camille Raynaud et Jean-Philippe Lefief)

